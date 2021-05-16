Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

13 Ocak’ta bakım kuruluşlarında bulunan engellilerin ve personelin aşılandığına dikkat çekilen kitapta “Pandemi döneminde 67 ilde, 2 bin 130 yatak kapasiteli toplam 89 Sosyal İzolasyon Merkezi ile engellilere hizmet verilmeye başladı” denildi.

Engelli aylık ödemelerinin hak sahiplerine ikametlerinde teslim edildiği kaydedilen kitapta yapılan hizmetler şöyle sıralandı:

¥ Evde bakım aylığı uygulaması başlatıldı. Destek alan kişi sayısı 2021 Mart'ta 535 bin 805'e ulaştı.

¥ Engelli memur sayısı 2020 yılı itibarıyla 57 bin 809'a ulaştı.

¥ 59 bin 29 engelli vatandaşın İŞKUR kurs ve programlarından yararlanması sağlandı.

¥ Ağır engelli evladı olan annelere 5 yıl erken emekli olma hakkı tanındı. 1.757 anne emekli oldu.

¥ 2002’ye göre 2021 itibarıyla engelli maaşları 38 kat artırıldı. Yüzde 70 ve üzeri engel oranı olup engelli maaşı alan kişi sayısı 2020 sonunda 277 bin 553 oldu.

¥ Resmî Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sayısı 104'e ulaştı.

¥ 2006’da bin 318 olan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sayısı 2 bin 666'ya çıkarıldı.

¥ Öğrenim gören engelli öğrenci sayısı 131 binlerden 438 bine ulaştı.