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Bakan Çavuşoğlu: Ümmet bizden liderlik bekliyor
16.05.2021 - 12:54 | Son Güncelleme: 16.05.2021 - 13:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması. Ümmet bizden liderlik bekliyor diyen Çavuşoğlu, "Filistin'de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlüt çavuşoğlu,
789968 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/789968.aspx
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