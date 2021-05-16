Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli İrade Platformu, yayımladığı açıklamada, Gazze'de yaşanan insani krizin boyutlarının artmaya devam ettiğini ve acilen uluslararası kurumların devreye girerek önlem alması ve koridor açması gerektiğini belirtti.

"İsrail geçtiğimiz haftalarda Kudüs'te başlatmış olduğu işgal ve güç kullanımını gittikçe arttırdı ve saldırıları Gazze'ye taşıdı. Yüzlerce masum sivilin ölmesine ve yaralanmasına sebep oldu" denilen açıklamada, "Yıllardır uygulanan politika ve abluka neticesinde; Gazze, açık hava hapishanesine dönüştü. İsrail'in yıllardır abluka altına aldığı sivil halktan gıda ve ilacı kesmesi, eğitim ve sağlık maksadıyla kullanılan binaları vurması, kitle imha silahları kullanarak sivilleri hedef alması, yaşanan insani krizi daha da arttırdı. İsrail'in bu saldırılarda açık bir şekilde savaş suçu işlediği gözükmektedir. Burada yaşayan çok sayıda Filistinli, saldırılardan şiddetli biçimde etkilenmiş, evrensel insan haklarının en temel prensiplerinden bile mahrum kalmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"ULUSLARARASI KURUMLAR DEVREYE GİRMELİ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gazze, bu yaşananların ardından insani krizin boyutlarının çok daha arttığı, acilen uluslararası kurumların devreye girerek önlem alması ve koridor açması gereken bir yer haline gelmiştir. Bu süreçte Mısır'ın hastane kullanımını Gazzelilere açması olumlu karşılanırken bizleri hem bugüne hem geleceğe dair umutlandıran gelişmelerden biri olmuştur. Mısır'ın duyarlı davranışının, vicdan sahibi toplumlarda daha da geniş yankı sağlayacağına inanıyoruz. Ancak İsrail'in son saldırılarıyla Gazze'ye insani yardımın gerekliliği artarak olağanüstü bir noktaya ulaşmıştır"

"GAZZE'YE REFAH SINIR KAPISI ÜZERİNDEN KORİDOR AÇILMALI"

"Gazze'ye acilen Refah Sınır Kapısı üzerinden koridor açılmalı, yardımların ve ilaçların şehre girmesine müsaade edilmeli" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "Gazzelilerin temel insani haklara erişimi için gerekli adımlar atılmalıdır. Türkiye'deki sivil toplum ve yardım kuruluşları olarak Mısır'ın, Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların geçişine müsaade ederek bu insani krizi çözmede çok belirleyici olacağını düşünüyor ve Mısır devletinin bu konuda gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz" denildi.

REFAH SINIR KAPISI NEREDE?

Refah Sınır Kapısı, Filistin'in Gazze Şeridi bölgesi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısıdır. Adını, sınırın geçmesiyle bölünen Refah şehrinden almıştır. Sınır kapısı, İsrail'in güvenlik talepleri ve Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonları, Mısır'daki siyasi çalkantılar gibi çeşitli sebeplerle zaman zaman kapatılıyor.

İsrail, Gazze'de bakanlık binalarını bombaladı İşgalci İsrail'in saldırısında Gazze'deki Çalışma Bakanlığı binası tamamen yıkıldı, Sosyal Kalkınma Bakanlığının bulunduğu bina ise büyük oranda hasar gördü. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sağlık merkezinin 2 füzeyle vurulduğu bildirildi.