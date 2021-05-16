Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümet, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar tam kapanma kararı aldı. 17 günlük sokağa çıkma yasağını fırsat bilenler, yazlık yerlere ve memleketlerine akın etti. Yarın sabah itibariyle son bulacak olan yasak öncesi otogar ve yollarda telaş başladı. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunda, tam kapanmanın son gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Sürücüler, D-100 kara yolu Kemikli Rampaları kesiminde akıcı yoğunluğa sebep oldu. Trafik ekipleri de kontrol çalışmaları yaptı.