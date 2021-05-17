Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölge için önemli bir istihdam kapısı olacak ve ekonomiye katkı sağlayacak olan "Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi"nin inşaası için kurulacak olana İkizdere Cevizlik Taş Ocağı'na destekler sürüyor. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, beraberinde AK Parti'li, MHP'li ve bağımsız belediye başkanlarıyla Cevizlik Taş Ocağı bölgesine giderek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Metin, Rizelilerin çevreye önem verdiğini, burasıyla ilgili konuşması gerekenlerin bölge halkı olduğunu, onların çevre hassasiyetinin farklı kesimlerce başka mecralara çekilmek istendiğini belirtti.

"STRATEJİK ÖNEME SAHİP"

İyidere Lojistik Merkezi'nin stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Rahmi Metin, merkez için Hopa'dan Arsin'e kadar çalışma yapıldığını, en uygun bölge seçilen Cevizlik Taş Ocağından taş çıkarılmasına karar verildiğini ifade etti.

Rize Belediye Başkanı Metin, Rizelilerin bölgeyi yeşil tutmak için var güçleriyle çalıştığını vurgulayarak, "Burada yaşayan insanlar bu çevreyi korudu." diye konuştu.

Taş ocağı olarak işletilecek alanın gelecek hafta direklerle belirleneceğini söyleyen Belediye Başkanı, “Vatandaşlarımızın oto kontrolü gibi adeta hangi alanda çalışıldığı görülmüş olacak. Bölgede 2 yıl durup çekilme yapılacak. Devletin uhdesinde taş alınıp İyidere'ye getirilecek, taş ocağı işletmeciliği yapılmayacak." dedi.