Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artan vakalar sonrası hükûmet, 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar 17 günlük tam kapanma kararı aldı. İstanbullular başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşayanlar, bu yasağı fırsat bilerek yazlık yerlere ve memleketlerine akın etti. Yasak, bu sabah 05.00 itibarıyla son buldu. Dönüş biletlerinin tamamı satılırken otogarlarda yoğunluk oluştu. Özellikle İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda âdeta bir göç yaşandı. Otobüs firması yetkilileri, bu yoğunluğun bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Bu arada, şehirler arası yollarda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Yasağın bitmesi ile özel araçlarına atlayan vatandaşlar, kara yollarında trafiğe sebep oldu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken iş dolayısıyla direksiyon başında olan şoförler, bu duruma tepki gösterdi. Öte yandan, güvenlik güçleri otogarlarda ve yollarda sık sık denetim yaptı. Kurallara uymayanlara ceza yazıldı.