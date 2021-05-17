TBMM Genel Kurulunda, Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. En önemli gündemlerinden biri Hâkimler ve Savcılar Kuruluna üye seçimi olacak Meclis, 7 Haziran'a kadar HSK'nın 7 üyesini belirleyecek.
Meclis'in gündemi HSK'ya üye seçimi
17.05.2021 - 05:59 | Son Güncelleme: 17.05.2021 - 05:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meclis, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından yaklaşık üç hafta sonra yarın yasama çalışmalarına yeniden başlayacak.
Etiketler : meclis,tbmm,hsk,
790048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790048.aspx
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