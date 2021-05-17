Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye koronavirüs ile mücadelesinde bir yandan aşılama çalışmalarını sürdürürken bir yandan da bulaş hızını düşürmek için tam kapanma ve kısıtlamaya gitti.

Bu mücadele kapsamında pek çok dükkan ve işletme kısıtlama kararı gereği kapalı kaldı. Sınırlı saatlerde sadece vatandaşın temel ihtiyaçlarını alabileceği market ve paket servis veren işletmeler ise hizmet vermeye devam ett. Şu ana kadar pandemi sürecinde ekonomik olarak kira desteği ve işsizlik ödeneği ile desteklenen esnaf için yeni destekler geliyor.

Alınan tedbirler dolayısıyla sıkıntı yaşayan kesimleri rahatlatıcı destek paketleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün de Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında esnafa yönelik yeni destekleri içeren müjdeler verecek.