Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları;

(Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 113 terörist etkisiz hale getirildi, 107 mağara ve sığınak tahrip edildi."

"1 Ocak'tan bugüne kadar 1070 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

"Hudut kartallarımız görevlerini kahramanca yerine getirmeye devam ediyor. 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda toplam 58 bin 690 kişi yakalandı."

"131 bin 284 kişinin hudutlarımızdan geçmesi engellendi. Bunlarla birlikte 55'i PKK/YPG, 43'ü FETÖ üyesi olmak üzere 122 terörist yakalandı."

"(İsrail'in saldırıları) Kutsal yerlere, sivil hedeflere, masum insanlara yapılan, çocukların ve kadınların katledildiği bu saldırıları nefretle kınıyoruz. Bunları kabul etmek mümkün değil. Bunlar insanlık, savaş suçudur"