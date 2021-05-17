Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Thodex kripto para borsasına ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. 400 bine yakın kişinin mağdur olduğu soruşturmada ilk haciz işlemi şirkete ait 3 lüks araçls gerçekleştirildi.

Mağdurlar Kadıköy'deki ofise çilingirle girdi

Thodex mağdurları avukatlarıyla birlikte icra memurlarını da yanına aldıkları gibi şirketin Kadıköy’de bulunan yönetim ofisine gitti. Çilingir yardımıyla ofisin kapıları açıldı. Polis eşliğinde yapılan tespit çalışmasının ardından şirketin 3 lüks aracı haczedildi.



Olayın geçmişi

Türkiye’nin en büyük 3’üncü kripto para borsası Todex 400 bin kullanıcıya sahipti. Aylık olarak 8-13 milyar dolar arasında işlem hacmine sahipti. Thodex'e erişim askıya alınmış, 20 Nisan'da da şirket kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'a firar etmişti. Thodex’te yatırımcıların kaybının 2 ile 10 milyar dolar arası olduğu iddia edilirken, çok sayıda kişinin mağdur olduğu olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

