Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 17 Mayıs saat 21.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 42 bin 41'e, ikinci doz aşı miktarı 11 milyon 184 bin 600'e ulaştı.



Toplam doz 26 milyon 226 bin 641

Böylece toplam doz miktarı 26 milyon 226 bin 641 olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Türkiye'de hangi aşılar kullanılıyor

Türkiye’de aşılama uygulaması Çin’de geliştirilen Sinovac bir diğer ismiyle CoronaVac aşısıyla 14 Ocak’ta başladı. Ülkemizde Çin ve Alman aşıları kullanılıyor. Kısa bir süre içinde Rusya’nın Sputnik V aşısının da Türkiye’de kullanılmaya başlayacağı açıklanmıştı.



17 Mayıs koronavirüs vaka tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı 17 Mayıs koronavirüs vaka tablosunda son durumu açıkladı.