Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dilekçede son yıllarda organize suç örgütlerine yönelik yapılan etkili operasyonlar sonrasında bu defa mafya saldırısına, kurgusuna muhatap kalındığı belirtildi. Soylu, ayrıca Peker’in kendisine yönelik sözleriyle ilgili “hakaret ve iftira” suçlaması ile suç duyurusunda da bulundu. Başvuru dilekçesinde Peker ile beraber hareket edenlerin bütün iletişim ve irtibatlarının tespit edilmesi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması istenildi.

1,5 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu, Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini bildirdi. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekât birimlerimizce Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun” ifadelerine yer verdi.