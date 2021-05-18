Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında skandal açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işgalci İsrail'in katil başkanı Netanyahu ie bir tutan Akşener, "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullandı. Akşener, bu açıklaması ile büyük tepki çekti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in, Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz" diyen Çelik, 'Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çoluk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netanyahu’ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir" ifadesini kullandı.

"AHLAK DIŞI BİR SAPMA"

Netanyahu’nun en çok rahatsız olduğu isimlerden birisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Erdoğan'ın geldiğini ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu’yu sevindirme gayretidir. Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır. Gazze, Kudüs ve Batı Şeria’da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin ‘Filistin düşmanlarına destek veren’ bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz'" dedi.

"ERDOĞAN, ULUSLURARASI KURUMLARI HAREKETE GEÇİREN İSİMDİR"

"Akşener, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin" diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler Filistin davasının savunulması, Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün aziz değerlerinin muhafazası ve statülerinin korunmasıdır. Netanyahu ise bunun tam zıddıdır. İkisini birbirine karıştırmak Netanyahu’nun kara propagandasına destek olmaktır."

Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Harem-i Şerif'te krizin başladığı andan itibaren Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten, bu amaçla dünya liderleri ile görüşen, uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir. Bu mücadeleyi veren Cumhurbaşkanımızla çocuk katili Netanyahu’yu yan yana zikretmek, ancak Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Mescidi Aksa için verdiği mücadeleye zarar vermek isteyenlerin gayreti olabilir. Cumhurbaşkanımız içerden ve dışardan yapılan ahlak dışı saldırılara bakmadan mücadelesini sürdürüyor. Gazze’den, Kudüs’ten ve Mescidi Aksa’dan bu mücadele ve Cumhurbaşkanımız için yapılan dualara şahidiz.” diye konuştu.

İBRAHİM KALIN: AYNI CÜMLEDE ZİKRETMEK SADECE SİYONİSTLERİ SEVİNDİRİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Akşener'in açıklamalarına tepki gösterdi. "Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu’yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir" diyen Kalın, "Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır" dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: ONLARA EN GÜZEL CEVABI FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ VERECEKTİR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise şu ifadelerde bulundu: Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık.

NUMAN KURTULMUŞ: ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Meral Akşener'i sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu’yu birilerine benzetecekse “açık işbirliği - gizli ittifak” yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin' dedi.

BAKAN VARANK: YAZIKLAR OLSUN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Filistin’de Erdoğan’a dua eden mazlumların ahı sizi yakar Meral Akşener. Sizin milliyetçiliğiniz kendi ülkesinin liderini azılı bir katille eş tutmak mıdır? Belli ki terör yandaşı partilerle ittifak kurdukça diliniz Kandille uyumlu hale geliyor. Yazıklar olsun!' açıklamasında bulundu.