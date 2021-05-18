Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 203 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 186’a yükseldi. Toplamda 51 milyon 294 bin 8 test yapıldı. Bugün yapılan 217 bin 276 testten, 11 bin 937 yeni vaka sayısı, 916 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485

Toplam vaka sayısının 5 milyon 139 bin 485 olduğu, bugün iyileşen 10 bin 125 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 971 bin 245’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 232 olduğu açıklandı.