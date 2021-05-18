Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 203 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 186’a yükseldi. Toplamda 51 milyon 294 bin 8 test yapıldı. Bugün yapılan 217 bin 276 testten, 11 bin 937 yeni vaka sayısı, 916 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485
Toplam vaka sayısının 5 milyon 139 bin 485 olduğu, bugün iyileşen 10 bin 125 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 971 bin 245’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 232 olduğu açıklandı.