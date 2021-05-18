Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla başlatmış oldukları bir etkinlikten söz etti. Bu etkinliğe dileyen herkes katılabilecek, işte yapmanız gerekenler...



Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Meşale bende" etkinliğinden bahsetti;

"Gençler, 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için 'mesalebende.meb.gov.tr' adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz."

Katılmak isteyenler ne yapmalı

Ekrana ad ve soyad bilgileri girildikten sonra oluşturulan görsel, sosyal medyada "meşalebende" etiketiyle paylaşılabilecek.