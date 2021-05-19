Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyabakır'da duyulan şiddetli patlama sesine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Soylu açıklamasında, " Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur." dedi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Patlama sesine ilişkin Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada,

"Bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur.

Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir.

Kamuoyuna duyurulur." denildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: GEREKLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR

Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir.

Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır."

Ayrıntılar geliyor...