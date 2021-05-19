Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı.

Ekipler tarafından DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen 6 şüphelinin adresi tespit edilerek özel harekat polislerinin de desteğiyle söz konusu yerlere baskın düzenlendi.

Ekipler, kapılarını koçbaşıyla kırdıkları evlerde arama yaptı. Bazı polisler de sokak köşelerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.