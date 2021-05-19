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Sözcü Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanlığı'na sert tepki
19.05.2021 - 10:23 | Son Güncelleme: 19.05.2021 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik:"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır. Cumhurbaşkanımız anti-semitizme karşı çok güçlü mesajlar vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Anti-semitizmi ve İslam düşmanlığını mücadele edilmesi gereken nefret suçlarının başına koymaktadır."
Kaynak: İHA
Etiketler : Sözcü Çelik,
790301 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790301.aspx
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