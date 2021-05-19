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MSÜ tercih işlemleri için son gün
19.05.2021 - 10:40 | Son Güncelleme: 19.05.2021 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugün sona erecektir. Tercih işlemlerini henüz tamamlamamış adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden saat: 23.59’a kadar tercihlerini yapabileceklerdir."
Etiketler : msb,msü,tercih işlemleri,
790306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790306.aspx
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