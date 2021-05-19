Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili skandal sözleri siyasetin gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzeten Akşener'e, peş peşe tepkiler geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ile Akşener'in Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri kınadıklarını belirtmişti.

"ANNELERİN BAĞRINA BASTIĞI FOTOĞRAF KİM"

Çelik, Twitter hesabından 2 fotoğraf yayınladı. Görüntülerde ise ellerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının olduğu Filistin halkı yer aldı.

Akşener'e bir kez daha tepkisini dile getiren Çelik, o kareleri yayınladı:

"Netanyahu'ya lanet eden Filistinli annelerin bağrına bastığı fotoğraf kim?"

"ZULME KARŞI KİMİN FOTOĞRAFI TAŞINIYOR"

"Çocuk katili Netanyahu lanetleyen Filsitinli direnişçiler ve Mescidi Aksa muhafızları... Zulme karşı bayrağımızı dalgalandırırken kimin fotoğrafını taşıyor."