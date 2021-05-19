Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın mantık ve izah dışı iftiralarına en güzel cevap Türk Yahudi toplumundan geldi.

"HER DAİM YAPICI VE DESTEKLEYİCİ OLDU"

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Türkiye Musevileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmenin çok haksız ve çok ayıp olduğunu belirterek; "Tam tersine Cumhurbaşkanı Erdoğan bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur” dedi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh’in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.