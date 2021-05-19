Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sürerken, örgüte finansman sağlayan ve örgüt adına para toplayan iş birlikçilerinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Daha önce sözde Bagok kırsalında düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzeri ve bulundukları sığınakta ele geçirilen dokümanlarda yapılan inceleme sonucu örgüt mensupları ile iş birliği içinde olduğu, onlara finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 35 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

10 İLDE OPERASYON

Başta Mardin olmak üzere Adana, Şırnak, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Elazığ, Edirne ve Hatay'da 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı.

Aramalarda ele geçen delil sayılabilecek malzemelere el konuldu.

Şüphelilerden 6'sının yakalanması için çalışmalar devam ederken, 4'ünün ise cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 25 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.