Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi halkıyla ilgili son yaptığı 'antisemitik' açıklamaları şiddetle kınıyoruz." açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nca antisemitizme dair yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları bütünüyle reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD Yönetimi’ni, Türk liderlerine yönelik asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail’in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarfetmeye davet eden Dışişleri Bakanlığı, "Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar edilmemelidir." açıklamasını yaptı.

Sözcü Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanlığı'na sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın antisemitizm açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'en sert tepki geldi.

NE OLMUŞTU?

ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarını antisemitizm olarak nitelemiş ve kınamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yaptığı açıklamada, "ABD, Erdoğan'ın Yahudi halkıyla ilgili son yaptığı antisemitik açıklamaları şiddetle kınıyor." denilmişti.

Açıklamada ayrıca, "Erdoğan'ı ve diğer Türk liderleri şiddeti tahrik edebilecek kışkırtıcı açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verilmişti

Türkiye'ye, İsrail-Filistin sorununun çözümü için gösterilen çalışmalarda ABD'ye katılma çağrısı da yapılmıştı.

"Antisemitik dilin hiçbir yerde yeri yok" denilen açıklamada "ABD, antisemitizmin tüm biçimleriyle mücadele etmeye son derece kararlıdır. Antisemitizme sıklıkla eşlik eden şiddeti ve antisemitizmi destekleyen tehlikeli yalanları ciddiye alıyoruz. Yalanlara daima gerçeklerle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle cevap vermeliyiz" ifadeleri kullanılmıştı.

ABD'nin iftirasına Türk Yahudi toplumundan tepki ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mantık dışı 'antisemitizm iftirasına' Türk Yahudi toplumundan tokat gibi cevap geldi.

ANTİSEMİTİZM NEDİR?

Antisemitizm, Yahudi milletine karşı duyulan düşmanlık, nefret, önyargı veya ayrımcılık olarak tanımlanır. Bu tür davranışları sergileyen kişilere antisemit denir.

Antisemitizm genellikle bir ırkçılık türü olarak kabul edilir.