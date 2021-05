Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

BM Genel Kurulu Filistin gündemi ile bugün toplanıyor. Kritik toplantıya katılmadan önce Türkiye’ye uğrayan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen ve Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile görüşen Pakistanlı Bakan, Ankara ziyareti kapsamında gazetemize özel açıklamalar yaptı. Kureyşi, sorularımıza şu cevapları verdi:

BM, GÜVENLİĞİ SAĞLAYAMADI

BM’de Filistin için neler yapacaksınız?

Sayın Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile birlikte New York’a gideceğiz. New York'a ateşkesin sağlanması ve gerilimin düşürülmesi için gidiyoruz. Bütün tarafların bir masa etrafında toplanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için çaba göstereceğiz. Maalesef BM şimdiye kadar barış ve güvenliği sağlayamadı ve sorumluluklarını yerine getirmedi. Bu sebeple biz de İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) üyeleri olarak BM’yi acil toplantıya çağırdık. Orada Filistin meselesini, bölgedeki insani durumu ve Filistinlilere zulmü gündeme getireceğiz. BM Genel Kurulunda ben de konuşacağım. Umarım Filistin konusunda önemi adımlar atarız.

HER ZAMAN ACISINI HİSSETTİK

Filistin için sesini en fazla yükselten ülkeler Türkiye ve Pakistan. Bu konuda neler söylersiniz?

Türkiye ve Pakistan yılardır, İsrail ve Filistin meselesinde iki devletli çözümü savundu. Filistinliler çok kötü şartlar altında yaşıyor. Uzun zamandır ne kadar çok acı çektiklerini biliyoruz. Her zaman Filistinlilerin acısını hissettik. Filistinliler çalışkan, eğitimli ve iyi insanlar. Harika bir medeniyet tarihleri var. Türkiye ve Pakistan olarak Filistinlilerle önemli bağlarımız bulunuyor. Filistin meselesine birlikte liderlik ediyoruz. Her zaman temas hâlindeyiz. Ve her zaman Filistinlilerin yanında olacağız.

DAHA FAZLASI YAPILMALI

Bazı Müslüman ülkelerinin Filistin meselesine karşı sessizliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

İİT’nin toplanmasında ve BM’nin acil toplaması konusunda Türkiye ile rol oynadık. Tabii ki daha fazlası yapılmalı. Diğer kardeş ve dost ülkelerden daha fazla beklentimiz var.

DÜNYAYA GERÇEĞİ GÖSTERMELİYİZ

İsrail’i kim, nasıl durduracak?

İsrail’i durdurmanın en önemli yolu küresel anlamda bir kamuoyu oluşturmak. İİT Dışişleri Bakanları toplantısında da bunu ele aldık. Burada da Bakan Çavuşoğlu ile Pakistan ve Türkiye neler yapabilir onu görüştük. Sosyal medya ve kamu diplomasisinin önemine değindik. Dünyaya Filistin ve İsrail arasında gerçeklerin aslında ne olduğu göstermeliyiz.

KEŞMİR NEYSE FİLİSTİN DE O

İsrail’in Filistinlilere saldırıları aslında bize Hindistan'ın Keşmir’deki zulmünü hatırlatıyor. Sizce de bir benzerlik yok mu?

İsrail işgali altındaki Filistin ve Hindistan işgali altındaki Keşmir’deki duruma bakılırsa çok fazla benzerlikler var. Filistinliler özgürlüğü için savaşıyor. Keşmirliler de öyle. Filistinliler de Keşmirliler gibi işgal altında yaşıyor. Filistinliler kendilerini İsrail’in demografik yapıyı değiştirmesinden korumaya çalışıyor. Keşmirliler de öyle. Filistinlilerin temel hakları da Keşmirlilerinki gibi ellerinden alınmaya çalışıyor. Türkiye ve Pakistan olarak hem Filistinlileri hem de Keşmirlileri desteklemeye devam edeceğiz.

TURİZMDE SİZDEN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak her zaman iyi olduğunu söyledi. Kureyşi, “Ekonomik ilişkilerimiz çok güçlü. İki kardeş ülke olarak birçok alanda işbirliği yapıyoruz. Ticaret, savunma sanayii gibi. Pakistanlılar Türkiye’yi çok seviyor. Turizmde çok önemli bir yol adınız. Çok tecrübelisiniz. Pakistan olarak turizm konusunda sizden öğreneceğimiz çok şey var” diye konuştu.