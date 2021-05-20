Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı TRT Haber’in canlı yayınında soruları cevaplandırdı, özetle şunları söyledi:

(CHP’nin HDP ile yaptığı bakanlık pazarlığı): Kandil ve uzantıları Bakanlıklarda da adamları olsun istiyor. Şehit ailelerimiz ne olacak, bu mücadeleyi veren evlatlarımız ne olacak? Bizden giden biri var, bir siyasi partinin başında, başbakanlık da yaptı bu ülkede. O çok isterdi, ‘aslında biz HDP’yle beraber olmalıyız’; bütün işi o. Mesele sadece iki bakanlık değil, hangi bakanlıklar olduğu belli. 6-7 aydan beri konuşuluyor. Biri başkan yardımcılığı direkt Kandil, öteki de Kültür ve Turizm Bakanlığı. Yok derlerse can yakarım. Bunu direkt Kandil söylüyor. Millî Savunma’yı da verir bunlar.

Bugün Türkiye’de kalan terörist sayısı 260. Bundan 5 yıl önce Türkiye’de her gün bir patlama vardı. Şimdi bunların önüne geçtik. Bunu çekemiyorlar. Netanyahu ile sayın Cumhurbaşkanımızın benzetilmesinin altında tamamen bu vardır.

Bataklık operasyonunun içinde FETÖ var ve buna ulaştık. 2 uyuşturucu baronunu yakaladık. 25 Şubat’ta 13 ton kokain yakalandı? Nerede? Hamburg’ta. HDP’den seçilen bir milletvekili bu operasyonun içinde. Bizim görevimiz dibine kadar gidip, bu meselenin esas sahibini bulmak.

15 Temmuz’dan bugüne 30 ulusal çete çökertildi. Organize suç örgütleri gayri nizami harplerin en önemli aparatları. Sırbistan’daki suç örgütü Skaljarı’nın kurucusu Jovica Vukotiç’i Antalya’da yakalayıp teslim ettik. Yakaladığımız 14 önemli mafyayı ülkelerine gönderdik.

(Organize suçlarla mücadele): Burada uluslararası bir operasyon var. Bunları silmek ve süpürmek de namusumuzdur. Bu ülkede mafyalara hayat hakkı tanımayız. Bu operasyonları başlatan benim. Korumalar ben göreve gelmeden önce verilmiş, benim dönemimde kaldırıldı. Devlet zaman zaman koruma verir. Bir maraza çıkmasın diye bunlar yapılır. Birinci ve ikinci videolarını izledim hedef Türkiye.