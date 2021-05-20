Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, iki bakanlıkta görev değişikliğine gidildi.
YENİ ATAMA KARARLARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine, İş Müfettişi Mehmet Alper Kan ile Abdurrahman Çalık atandı.
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül görevinden alındı, yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy getirildi.
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Cebrail Taşkın atandı.