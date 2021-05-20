AYRINTILAR GELİYOR...
Kuzey Marmara Otoyolu Habipler-Hasdal kavşakları kesimi açılıyor
20.05.2021 - 10:52 | Son Güncelleme: 20.05.2021 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu'muzun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. Kesiminde de inşa faaliyetlerimiz tamamlanmıştır."
Etiketler : Kuzey Marmara Otoyolu,Habipler-Hasdal kavşakları,açılış,
790427 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790427.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER