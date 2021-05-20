Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, çevre yatırımlarıyla denizlerin su kalitesinin korunduğunu ve her yıl daha da iyileştirildiğini belirtti.

Bunun sonucu olarak da temiz denizlerin göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayısının hızla arttığını ifade eden Kurum, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

HEDEF 2023'TE ZİRVE

"Sıfır Atık Mavi ile 85 bin ton deniz çöpü topladık." diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "163 atık kabul tesisimiz ile atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakmıyoruz. Atık takip sistemlerimizle gemileri 7/24 takip ediyoruz." dedi.

Olası kirlilik ve kazalara 364 kıyı tesisinden anında müdahale edildiğinin altını çizen Kurum, "Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını bugün bir kez daha almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz 2021 yılında 519 Mavi Bayraklı plajı ile dünya üçüncüsü oldu. 2023 yılı hedefimiz ise dünya birinciliği." ifadelerini kullandı.