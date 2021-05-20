Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de sular durulmuyor. Eski CHP Maltepe İlçe Başkanının karıştığı taciz skandalına ilişkin davada karar mahkeme tarafından verildi. Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2 AYRI SUÇTAN 15 YIL HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, ‘tehdit’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından ayrı ayrı kamu davası açılmışsa da, sanık U.K.’nın eyleminin kül halinde nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturduğunu belirterek, sanık U.K.’yı ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıl hapse çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını da dikkate alan mahkeme, olumlu kanaat elde edinilemediğinden cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Sanık U.K., ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 3 yıl hapse mahkum edildi. Sanığın üzerine atılı suçun niteliği ve ceza miktarını dikkate alan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.



MALTEPE İLK DEĞİL

Yakın zamanda CHP’nin Ümraniye, Avcılar, Esenler, Çatalca, Bağcılar, Osmangazi İlçe Başkanlıkları ile Konya İl Başkanlığında yaşanan taciz vakaları haberleri de gündeme bomba gibi düşmüştü.