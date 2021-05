Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında düzenlenen 109. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu’nun açılış programına katıldı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Soylu, PKK'da aktif silahlı eleman sayısının 256'ya düştüğünü belirterek, terörle mücadelede dünyaya ders verildiğini ve tüm terör örgütlerinin sahada baskılandığını ifade etti.

Soylu konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtar buluşmalarının, şehit ailelerine, gazilere ve esnafa yaptığı ziyaretlerin, Türkiye'ye değişimi yaşatan liderlik modelinin temeli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en önemli alt yapı yatırımlarından birisinin güvenlik olduğunun altını çizen Soylu, altyapı yatırımlarının standarda ulaşması için yüksek oranda mücadelenin ortaya konulduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığının sunduğu hizmetlerden de bahseden Bakan Soylu, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan "Açık Kapı" biriminin vatandaşlara rehberlik ettiğini belirterek, emniyet ve jandarmada oluşturulan "Güven Masası"nın da vatandaşla devletin merhametli, şefkatli yüzünü buluşturduğunu aktardı. Bürokrasiden arındırma projelerini hayata geçirdiğini bildiren İçişleri Bakanı, sunulan hizmetlerden memnuniyetin ne derece olduğunun öğrenilmesine yönelik de belirli dönemlerde çeşitli ölçümlerin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"ALARM HALİNDE BEKLİYORUZ"

Vatandaşın, hayatının olağan akışında da zor zamanında da alarm halinde beklediklerini, ona yönelik hazırlık yaptıklarını ve zor zamanda vatandaşları yalnız bırakmadıklarını söyleyen Soylu, hayatın olağan akışında da standartları yükseltmek için ellerinden gelen gayret ve çabayı ortaya koyduklarını ifade etti.

Soylu, terör, uyuşturucu ve organize suçlar başta olmak üzere birçok alanda mücadeleler verildiğini vurguladı. Bakan, 2015'ten bugüne kadar trafikteki can kayıplarında, yüzde 35,4 oranında iyileşme elde edildiğini aktararak, trafikte son 10 yılda 100 bin kişi başına düşen can kaybının 13,4'ten 5,8'e gerilediğini, Birleşmiş Milletlerin "trafikteki can kayıplarını yüzde 50 azaltma" hedefini tutturan iki ülkeden birisinin Türkiye olduğuna işaret ettiğini bildirdi.



"CİDDİ BİR SIÇRAMA YAKALADIK"

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Soylu, narkotik alanında birileri birtakım yorumlar yapılıp organize suç çetelerinin ağzıyla konuşulduğunun altını çizerek, özellikle 15 Temmuz sonrasında büyük mücadele ortaya koyduklarını ve ciddi sıçrama yakaladıklarını belirtti. Soylu, 2017'de 941'le rekor seviyeye çıkan madde bağlantılı ölümler, ciddi bir saha baskısıyla şu anda 278'e çekildi." bilgisini aktardı. Önceki dönemlerde camilerin, okulların etrafında uyuşturucu satıldığını, bunlara müdahale edildiğini, şu anda haftada ortalama yaklaşık 4 bin 500 gözaltı yapıldığını bildiren İçişleir Bakanı, gençleri uyuşturucuyla buluşturmak isteyenlere fırsat tanımayacaklarını vurgulayarak, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yakaladığı eroinin 2017'de üç katını, 2018'de iki katını yakaladıklarını anlattı.

PKK'nın, Avrupa uyuşturucu ticaretini elinde tuttuğuna da değinen Soylu, Avrupa ülkelerinin, uyuşturucu yakalamasında Türkiye kadar performans gösteremediğine dikkat çekti.