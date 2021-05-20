Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail Filistin'de zulme devam ediyor. Gazze'deki hain saldırıların yankıları sosyal medyada çok fazla ses getiriyor. Filistin'deki direnişin sembolü haline gelen ve sosyal medyada çok kez paylaşılan görüntülerin kahramanı sanatçı Mariam Afifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile görüştü. Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerle hem gözleri yaşartan hem de takdirleri toplayan Afifi, Erdoğan ile görüşmesine Türkçe olarak, "Nasılsınız" diye başladı. Bu başlangıcın Emine Erdoğan'ı oldukça memnun ettiği görüldü. Afifi'ye Filistin mücadelesinde gösterdiği güçlü duruş nedeniyle teşekkür eden Emine Erdoğan, "Gece gündüz gönlümüz sizinle. Her daim dualarımızdasınız. Cesaretiniz, gücünüz tüm dünya kadınlarına örnek teşkil edecek" dedi.

"Seni en kısa zamanda Türkiye'de görmek isteriz"

Emine Erdoğan, Afifi'nin duruşu karşısında gurur duyduklarını ifade ederek, cesaretinden ötürü Filistin ve dünya kadınlarınun gurur duyacağını belirtti. Afifi'yi en kısa zamanda Türkiye'de görmek istediklerini belirten Erdoğan, orkestrasıyla birlikte Afifi'yi davet etti. Filistin müziğini Türkiye'de icra edebileceklerini söyleyen Emine Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanının her zaman Filistin'in yanında olduğunu söyledi. Emine Erdoğan, Mariam Afifi'nin, "Umuyorum ki İsrail yaptıklarından dolayı bir yaptırıma uğrar" sözleri üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun için büyük mücadele verdiğine dikkat çekerek, devlet başkanlarını arayarak bu konuda görüşmeler yaptığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kızlarının selamı da Afifi'ye ileten Emine Erdoğan, "İnşallah onlarla da tanışma fırsatınız olur. Tüm Filistinli kardeşlerime başarılar diliyorum. Güçlüsünüz çünkü haklısınız. Gücünüzü haklı davanızdan alıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Mücadeleniz için dua ediyorum." diye konuştu.