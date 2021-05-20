Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Dairesi Başkanlığı, Havacılık İHA ve Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getirilen balıkçı teknesine büyük bir operasyon düzenlendi.



'Onur' operasyonunda 1,5 ton esrar ele geçirildi

17 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve 'Onur' adı verilen operasyonda 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Suriye uyruklu 4 kişi ile Türkiye'de sevkiyatla bağlantılı 2 kişi gözaltına alınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyona ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M.S.S, Z.M.I, Y.M.N.İ, M.A. ile A.K. ve S.K'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.