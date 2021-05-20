Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’dan Merzifon’a giden Mİ-17 tipi helikopter motor arızası yapınca içinde bulunan 6 personel ile Tirebolu-Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Mürettebatın sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.



Mİ-17 tipi helikopterinin dikkat çeken özellikleri

Mil Mi-17 ya da Mi-8MT (NATO: Hip H), 1960’lı yıllardan itibaren geliştirilen ve 1977 yılında servise alınan bir Genel Maksat Helikopteridir. 12.000 adetten fazla üretilen Mi-17, 50’den fazla ülke tarafından kullanılmıştır. Türkiye, Mi-17’leri 90’lı yıllarda tedarik etmiş ancak çeşitli sorunlardan dolaylı tatbikat, eğitim, yaralı tahliye gibi geri hizmet görevlerinde kullanmıştır. Helikopterin en ilginç tarafı ise içerisinde yakıt tankı bulunmasıdır.