Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman'da askeri tesise hain bir saldırı düzenlendi. Olayla ilgili MSB ve Batman Valiliği'nden açıklama geldi.

Batman Valiliği: Herhangi bir zayiat yoktur

“Batman’da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur.”

MSB: Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır

"Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır."