Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran'da sona erecek. Bu nedenle kısa bir süre önce yeni HSK üyelerinin belirlenmesi için seçim süreci başladı. Meclis Başkanlığına 118 isim HSK üyesi olmak için başvuruda bulundu. Karma Komisyondaki aday belirleme sürecinin kuraya kalmaması için bir süredir Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında yoğun bir görüşme trafiği söz konusuydu. Uzun süren temasların ardından uzlaşı arayışının sonuç verdiği öğrenildi. Uzlaşma kapsamında Meclis'in belirleyeceği 7 isimden 3'ü, Millet İttifakı'nın işaret edeceği isimlerden, 4'ü ise Cumhur İttifakı'nın önereceği isimler arasından seçilecek.

"YARGI 84 MİLYONUN YARGISIDIR"

Adalet Bakanı Abdullhamit Gül, Meclis’te yeni HSK üyelerinin belirleneceği Karma Komisyonu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada “Yargı 84 milyonun yargısıdır. Ve 84 milyonun temsilcilerinin bulunduğu Meclis’te de bu tercihin uzlaşmayla ortaya konması bu süreçte ülkemiz adına olumlu bir gelişmeyle neticelenmesi beklentimizdir” dedi. Bakan Gül uzlaşma perspektifleri nedeniyle siyasi partilere teşekkür etti.

ADAYLAR BELLİ OLDU

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, TBMM tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 7 üyenin üç katı adayı belirledi. Karma Komisyon, HSK üyeliği adayları seçimi için AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

7 HSK üyeliği için Yargıtay kontenjanından 50, Danıştay kontenjanından 10, avukat kontenjanından 42, öğretim üyesi kontenjanından 12 olmak üzere toplam 114 aday adayı seçime girdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen seçim yaklaşık iki saat sürdü. Yapılan seçimde, HSK üyeliği için 21 aday belirlendi.

TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran'a kadar 7 HSK üyesini seçecek.

Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması hâlinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi gerçekleştirilecek. Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.