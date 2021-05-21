Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar hiç doğum günü kutlamayan 12 çocuk annesi Esme Doğan'ın elini öperek doğum gününü kutlayan aile fertleri, Doğan’a 100. yaşına özel üzerinde "100" yazan pasta hazırladı. Esme nine, aile fertleri tarafından bu özel gün için hazırlanan sürpriz karşısında duyduğu mutluluğu dile getirdi.

23 TORUNU VAR

Esme nineye bu özel sürprizi yapan aile fertleri, “Ailemizin asırlık çınarının ömrü, mücadele ve çalışmakla geçmiş. Yaylada ya da köyde hep hayvancılıkla uğraşmış. Bir de o dönemler doğum günü kutlama adeti olmadığı için bugüne kadar da hiç doğum günü kutlamamış. Çok zor şartlarda 12 çocuğa annelik yapmış. Çocuklarının 3’ünü toprağa vermiş. 23 tane de torunu var. Biz de 100.yaşına giren büyüğümüz için unutulmaz bir anı kalsın diye doğum gününü kutlamak istedik. Pastasını kestik. Kendisi de çok mutlu oldu” şeklinde konuştular.

