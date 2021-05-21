Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oldu. Dikili ilçesi Vakıfzeytinliği mevkiinde ise bir anda etkisini gösteren fırtına çok sayıda balıkçı teknesini batırdı.
TEKNELER BÜYÜK HASAR GÖRDÜ
Büyük hasar gören teknelerin sahipleri sabahın erken saatlerinden bölgeye gelirken, toplamda 16 teknenin fırtına nedeniyle su alarak battığı ifade edildi.
İzmir'de fırtına: Dikili'de tekneler battı
21.05.2021 - 10:01 | Son Güncelleme: 21.05.2021 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Dikili ilçesinde, bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle çok sayıda tekne su alarak battı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oldu. Dikili ilçesi Vakıfzeytinliği mevkiinde ise bir anda etkisini gösteren fırtına çok sayıda balıkçı teknesini batırdı.
Etiketler : izmir,dikili,fırtına,tekne,
790540 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790540.aspx
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