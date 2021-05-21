Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oldu. Dikili ilçesi Vakıfzeytinliği mevkiinde ise bir anda etkisini gösteren fırtına çok sayıda balıkçı teknesini batırdı.

TEKNELER BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

Büyük hasar gören teknelerin sahipleri sabahın erken saatlerinden bölgeye gelirken, toplamda 16 teknenin fırtına nedeniyle su alarak battığı ifade edildi.

