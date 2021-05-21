Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay

2017 yılında kripto para borsasında kurduğu Thodex şirketi ile tanınan Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarlık yatırımı toplayarak geçtiğimiz Nisan ayında yurt dışına kaçmıştı.

Binlerce kişiyi dolandırarak mağdur ettiği öğrenilen Özer için savcılık harekete geçecerek hakkında yakama çıkarı çıkardı.

En son Arnavutluk'ta görülen Özer nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranıyor.

Faruk Fatih Özer’in yengesi Zuhal Özer, şirketin yazılımcısı Oral Çınar ve finans sorumlusu Rana Azap da Thodex soruşturması kapsamında yakalanmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da, Fatih Özer'in nerede olduğunu bildiklerini belriterek, “Bizim düşüncemiz Arnavutluk’tadır. Bütün temaslarımız sürüyor." açıklamasında bulunmuştu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

20 Nisan Salı günü 17.15'te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobille havalimanına geldiği görülen Özer'in otopark girişinde aracını valeye teslim ettikten sonra arka koltuktaki çantasını aldığı görülüyor.

17.21'de terminale giriş yapan Özer saat 17.46'da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yapıyor. Dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57'de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptıran Özer'in, arındırılmış alanda bir süre dolaştığı ardından saat 19.25 sıralarında C-4 uçuş kapısından işlem yaptığı görülüyor.

Kamera kayıtlarına Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek olan uçağa bindiği anlar da yansıyor.