Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekipler depolarda, boru tipi el yapımı patlayıcı (EYP), 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 M-16 piyade tüfeği ve buna ait 188 fişek, 9 milimetrelik 145 fişek, RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 uzaktan kumandalı EYP anahtarı, 16 pil, 12 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ile mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

TEK TEK İMHA EDİLİYOR

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yurt içinde yürütülen başarılı operasyonlarla tükenen bölücü terör örgütünün mağara, barınak ve sığınaklar ile burada ele geçirilen örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmatta da tek tek imha ediliyor” denildi.