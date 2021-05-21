Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin savunma sanayisi yaptığı atılımlarla göz dolduruyor. Son yıllarda gerçekleştirilen atakla birçok alanda oldukça başarılı projeler gerçekleştiriliyor. Yerli ve milli teknolojinin gurur veren eserlerinden biri olan Vuran'da bu eserlerden biri. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahının (SHAPE) Twitter hesabındaki "Vuran" paylaşımında, Türkiye'nin NATO'ya bağlı Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvvetinin (VJTF) bu yılki liderliğini üstlendiği hatırlatıldı.

"Vuran" zırhlı araçlarının bu misyon için hayati önem taşıdığı belirtilen paylaşımda, "Videoyu izleyin ve Vuran ile tanışın." ifadesi yer aldı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ DE TANITILDI

Türk askerleri ve Vuran araçlarına ait görüntülerin bulunduğu videoda, Vuran'a ait teknik bazı özelliklere de yer verildi.

Vuran 4X4 hafif zırhlı taktik tekerlekli yerli zırhlı araçları harekatlarda görev alıyor. Vuran; yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip bulunuyor. Araçlar, güçlü motor ve aktarma organlarıyla muharebe yüklü ağırlıkta yüksek hareket kabiliyetiyle görev yapabiliyor.