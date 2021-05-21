Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle gündemden düşmüyor. Son olarak Rekabet Kurumu, sözleşme güncellemesi Türkiye için zorunlu olmayacak dedi. Ancak WhatsApp’tan kafa karıştıran bir cevap geldi. Habertürk’ün özel haberine göre uygulama yetkilileri, henüz kesin kararı vermediklerini açıkladı.

WHATSAPP KAFA KARIŞTIRDI

Rekabet Kurumu WhatsApp’ın veri paylaşımı şartı içeren sözleşmenin Türkiye’de geçerli olmayacağını açıkladı. Hatta sözleşmeyi kabul edenlerin dahi bu şartlardan muaf olacağını söyledi. Fakat WhatsApp’ın yeni açıklaması şaşırttı.



HENÜZ KESİN KARARI VERMEDİK

WhatsApp yetkilileri Türkiye için yaptıkları açıklamada ”Güncellemenin Türkiye’yi kapsamayacağına dair kesin kararımız henüz bulunmuyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca WhatsApp’ın yetkililerinin konuşmasına göre, atılacak adımlar için ilgili makamlarla görüşmeler devam ediyor.