Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e müdahale tepkisi
21.05.2021 - 16:02 | Son Güncelleme: 21.05.2021 - 16:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı'ndan işgal altındaki Kudüs'teki müdahale ile ilgili yapılan açıklamada, "İsrail’in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler : israil,filistin,kudüs,
790583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790583.aspx
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