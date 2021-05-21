Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Mayıs'ta saat 00.30 sıralarında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı girişimi düzenlendi. Neyse ki bu saldırı hiç bir zaiyat verilmeden defedildi.

Hain örgütün maket uçakları anında düşürüldü. Ardından olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



Sosyal medyada paylaştığı görüntü ele verdi

Bu kapsamda polis ekipleri, saldırıyla ilgili çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan F.K'yi tespit etti. Ardından savcılık şüphelinin yakalanması için emir verdi. Hemen harekete geçen ekipler, zanlının saklandığı eve baskın düzenledi. Şahıs, burada kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen F.K'nin terör örgütü ile bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

