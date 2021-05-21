19 Mayıs'ta saat 00.30 sıralarında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı girişimi düzenlendi. Neyse ki bu saldırı hiç bir zaiyat verilmeden defedildi.
Hain örgütün maket uçakları anında düşürüldü. Ardından olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada paylaştığı görüntü ele verdi
Bu kapsamda polis ekipleri, saldırıyla ilgili çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan F.K'yi tespit etti. Ardından savcılık şüphelinin yakalanması için emir verdi. Hemen harekete geçen ekipler, zanlının saklandığı eve baskın düzenledi. Şahıs, burada kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen F.K'nin terör örgütü ile bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssüne saldırı girişiminde 1 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişimiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli 1 kişi evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
19 Mayıs'ta saat 00.30 sıralarında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı girişimi düzenlendi. Neyse ki bu saldırı hiç bir zaiyat verilmeden defedildi.
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