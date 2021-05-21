Bakan Bilgin, Bakanlık olarak salgın ile mücadelenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini, iş güvenliği uzmanlarının salgın sürecinde önemli görev yürüttüklerini, iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil edildiğini belirtti.
İş güvenliği uzmanları da aşı takvimine dahil edildi
21.05.2021 - 23:02 | Son Güncelleme: 21.05.2021 - 23:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş güvenliği uzmanlarının da aşı takvimine dahil edildiğini açıkladı.
Etiketler : İş güvenliği uzmanları,
790620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790620.aspx
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