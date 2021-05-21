Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Bilgin, Bakanlık olarak salgın ile mücadelenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini, iş güvenliği uzmanlarının salgın sürecinde önemli görev yürüttüklerini, iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil edildiğini belirtti.