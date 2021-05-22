Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatı simgeleyen “çam” ve “sakura” ağaçlarından ismini alan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin 21 Mayıs 2020’de açılışını yapmasından bu yana şifa dağıtıyor. Hastanede, polikliniklerde yaklaşık 2,5 milyon, servislerde 100 bin ve yoğun bakım ünitesinde 12 bin hastaya hizmet verildi. Ayrıca hastanede 50 bin ameliyat ile yaklaşık 10 bin de doğum gerçekleştirildi. Öte yandan, salgın sürecinde 700 yatağı Covid-19 hastalarına ayrılan hastanede, yüzlerce kişi servislerde ve yoğun bakımda tedavi gördü. 789 bin 31 metrekare alan üzerine kurulan, 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip olan, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edilen hastane, 10 bloktan ve 3 heliport alanından oluşuyor.

4 ACİL, 90 AMELİYATHANE

Alanında özelleşmiş 8 hastanenin bir arada bulunduğu sağlık merkezinde, “genel”, “çocuk”, “kadın hastalıkları ve doğum”, “kalp ve damar hastalıkları”, “ortopedi ve nöroloji”, “onkoloji”, “fizik tedavi ve rehabilitasyon” ile “ruh sağlığı ve hastalıkları” hastaneleri hizmet veriyor.

Hastanenin, 456’sı yoğun bakım, 2 bin 226’sı servis yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesi, 725 poliklinik odası, 3’ü hibrit ve 1’i acil toplam 90 ameliyathanesi bulunuyor. Pandemi sonrası dönemde günlük 35 bin, aylık 1 milyon ayaktan hastaya hizmet vermesi planlanan hastane, ayrıca 500 “özellikli” ameliyat yapılabilecek kapasiteye de sahip. Hastanede 30 bin metrekare kapalı alan içerisinde erişkin, travma, kadın doğum ve çocuk olmak üzere 4 ayrı acil servisi bulunuyor. Çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet veren hastanede, en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkânları sunuluyor.

SAĞLIK TURİZMİNE DE KATKI

Başhekim Vekili ve Genel Hastane Başhekimi Dr. öğretim üyesi İdris Kurtuluş, hastanenin kuruluşunun üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen özellikli işler yaptıklarını, Covid-19 salgını sürecine rağmen 17 böbrek nakli gerçekleştirdiklerini, karaciğer nakliyle ilgili hazırlıklar yürüttüklerini, yanık ünitelerinin hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Hastanenin salgın sürecindeki üç “pik”te de görev aldığına işaret eden Kurtuluş, “200 bin Covid-19 tanısı almış hastanın yaklaşık 10 bini yatırılarak, 2 bini de yoğun bakımda tedavi edildi” bilgisini verdi.