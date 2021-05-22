Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, İstanbul'da görevi başındayken otomobil çarpması sonucu şehit olan mahalle bekçisi Kansu Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Nasıl şehit olmuştu?

21 Mayıs'ta Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen bir araç, polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçmaya başlamış, araca, Halkalı Caddesi İkitelli Köprüsü üzerinde 4'ü polis, 4'ü bekçiden oluşan ekip tarafından dur ihtarı yapılmıştı.

Şüpheli araç dur ihtarına uymayıp 2 çarşı ve mahalle bekçisine, devamında refüje çarparak yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet vermiş, yaralanan 2 çarşı ve mahalle bekçisi, Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

Kazada ayağının birini kaybederek ağır yaralanan bekçi Kansu Turan, sabah saatlerinde şehit oldu. Diğer bekçinin taburcu olduğu öğrenildi.