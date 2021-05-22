Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur kentine dönüşen Tunceli’de, Suriye'ye görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli PÖH timleri için uğurlama töreni düzenlendi.

Uğurlamada, kurbanlar kesildi

Polis Özel Harekat Şubesi'nde gerçekleştirilen uğurlamada, kurbanlar kesildi ve güvenlik güçleri için dua edildi.

Görevinizi mübarek ve hayırlı eylesin

Timleri selamlayan Vali Mehmet Ali Özkan, “Allah yar ve yardımcınız olsun. Görevinizi mübarek ve hayırlı eylesin. Allah şerefli bayrağımızı, şerefli üniformamız altında huzurla yaşamayı, yaşatmayı dimdik tutmayı sizlere nasip etlesin” dedi.