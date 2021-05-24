Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşılama programında toplam yapılan aşılama sayısı 28 milyonu geçti.
Türkiye'de yapılan aşı sayısı 28 milyonu geçti
24.05.2021 - 14:01 | Son Güncelleme: 24.05.2021 - 14:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşılama programında toplam yapılan aşılama sayısı 28 milyonu geçti.
Etiketler : aşılama,koronavirüs,
790932 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790932.aspx
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