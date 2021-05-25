Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB Denetim Kurulu raporlarına yansıyan bilgilere göre İBB yönetimi, hediye etmek üzere söz konusu çeşmenin ve Bozdağan Kemeri'nin minyatürlerini hazırlattı. Belediye 100 adet III. Ahmet Çeşmesi minyatürü için 61 bin 900 lira harcadı. Belediye, Bozdağan Kemeri minyatürüyle birlikte KDV hariç 96 bin 500 lira ödeme yaptı. Olayı sosyal medya hesabından ifşa eden İBB AK Parti Meclis Üyesi Engin Aydoğan "Vakıflar Genel Müdürlüğünün restore ettiği III. Ahmet Çeşmesi’ni Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li İBB Başkanı törenle açmışlardı. Su bağlamak için 6 bin TL, çeşmenin minyatürünü çizip hediye etmek için de 61 bin 900 TL harcamışlar” ifadesini kullandı.