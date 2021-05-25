Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddia üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Özdağ'ın bilgisine başvurulacağı öğrenildi. Özdağ, yarın saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verecek.

Ümit Özdağ, 19 Ekim 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, “Bu arkadaşın FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım” diyerek uyarıda bulunduğunu ve Kavuncu’nun kurucu yapılmadığını söylemişti. Özdağ, Kavuncu’nun Genel İdare Kurulu’na girmesinin ardından Akşener’i yeniden uyardığını belirtmişti.